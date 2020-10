Non ce l’ha fatta la 67enne che nella mattinata di ieri, lunedì 19 ottobre, è precipitata dal terzo piano della propria abitazione a Campobasso. La donna, subito soccorsa, era stata trasportata in codice rosso all’ospedale ‘Cardarelli’. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. I medici hanno tentato l’impossibile per salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate a seguito della caduta.