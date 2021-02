Al Centro Culturale ex ONMI di Campobasso la personale itinerante del fotografo Michele Montano: la musica e i musicisti visti attraverso alcune delle fotografie più significative del suo archivio.

Michele Montano (pinacotecadinamica) e Francesco Vitale (INCAS Produzioni/Centro Culturale ex ONMI) presentano la mostra fotografica “Jazz & Co.”, aperta dal 4 febbraio 2021 al 19 febbraio 2021 nel Centro Culturale ex ONMI, presso la Sala Alphaville, la scuola di Musica “Thelonious Monk” è il Blow up Cafe a Campobasso.