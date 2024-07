di Redazione

Con l’ordinanza n. 191/2024 sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, interessanti alcune strade del centro storico di Campobasso. La disposizione si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori sull’impianto fognario insistente lungo Via Marconi, ricadenti nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, nel quale il comune di Campobasso è risultato assegnatario di un finanziamento a valere sul fondo per l’attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Il progetto esecutivo, denominato “DPCM 25/05/2016-programma La periferia come centro – Lotto n. 1 (A1-1): risanamento ambientale impianti fognari e regimentazione acque”, approvato dalla Giunta Comunale a dicembre 2021, prevede il rifacimento dell’intero impianto fognario di Via Marconi (da Porta S. Antonio Abate a Via Cannavina); nei mesi scorsi la ditta esecutrice ha eseguito gli interventi previsti nel tratto ricompreso tra la Porta S. Antonio Abate e Via Roma, mentre nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul tratto a monte di Via Marconi, ricompreso tra Via Roma e Via Cannavina. L’ordinanza n. 191/2024 dispone un’adeguata regolamentazione stradale nell’area interessata, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, prevedendo alcune modifiche alla viabilità come di seguito specificato, a partire dalle ore 08:00 del 15 luglio 2024 e fino al termine degli interventi in programma:

1) È istituito il “divieto di transito” e il “divieto di sosta” in Via Marconi, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con Via Cannavina;

2) È stata disposta l’inversione del senso di marcia nel tratto di Via Roma compreso tra l’intersezione con Via Marconi e l’intersezione con Via Pietrunto;

3) È prevista l’apertura alla circolazione veicolare di Via Ferrari con l’istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Cardarelli > Via Cannavina;

4) È istituito il “divieto di sosta” in P.zza C. Battisti nel tratto compreso tra Via Mazzini e Via Cardarelli;

5) È istituito il “divieto di fermata”, ambo i lati, in Via Ferrari.”