Cerimonia per il 204° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, le celebrazioni si svolgeranno presso la Scuola allievi “E. Frate” di Campobasso alle ore 18.

Il 6 giugno, dopo la cerimonia, sarà presentato il bilancio dell’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio delle Regioni amministrative Abruzzo e Molise, dove a favore dei 441 Comuni l’Arma schiera ben 228 presidi per il comparto territoriale, 162 in Abruzzo e 66 in Molise, ed altri 102 del comparto di specialità forestale di cui 36 Stazioni Parco.

L’Arma dei Carabinieri è da più di due secoli al servizio delle comunità, sempre con la stessa vocazione: proteggere, servire e consigliare, il tutto compendiato nello slogan “Possiamo Aiutarvi”. Nel periodo in riferimento, giugno 2017 – maggio 2018, si è registrato un decremento dei delitti consumati, che ha interessato, in particolare, i reati contro il patrimonio e ciò è dipeso sicuramente dalle attività di prevenzione e contrasto svolte dagli organismi del comparto sicurezza, tra i quali ovviamente l’Arma che procede per il 78% dei reati commessi complessivamente, ma anche per l’indole della popolazione, tradizionalmente laboriosa e culturalmente vicina alle Istituzioni, oltre che incline a denunciare i tentativi di infiltrazione nel tessuto socio economico ed a rifiutare la convivenza con sodalizi criminali di ogni tipo.

Ma i Carabinieri Abruzzesi e Molisani contribuiscono costantemente anche all’alimentazione periodica dei contingenti nazionali per l’impiego all’estero nelle principali aree di crisi, quali Afghanistan, Kosovo, Libano, Cisgiordania, Palestina, Gibuti, Somalia e Iraq, senza contare sulle eccellenze quali Il CoESPU, ovvero il Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità ( Center of Excellence for Stability Police Units ) l’unico centro di formazione per le forze di pace con il compito di addestrare il personale istruttore straniero che, una volta rientrato in patria, sarà impiegato per la formazione e l’addestramento di Unità di polizia di stabilità. Il CoESPU ha, inoltre, il compito di sviluppare una dottrina comune e di coordinare la standardizzazione delle regole di condotta e degli equipaggiamenti da utilizzare durante l’impiego nelle Peace Support Operations, (PSOs), promuovendo i principi di cooperazione ed interazione tra forze di polizia, militari e civili, inquadrate in contesti multinazionali nelle aree di crisi.

Numerose sono le iniziative anche nel campo del sociale per l’assistenza a favore dei soggetti più vulnerabili: minori, anziani, donne e persone affette da disagio fisico o psichico attraverso la realizzazione di campagne di informazione.

In coincidenza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), nel corso della Cerimonia per il 204° anniversario di fondazione, la Conferenza dei Parlamentari e delle Assemblee Legislative Europee (CALRE), di cui fa parte il Consiglio Regionale del Molise, ha voluto donare all’Arma dei Carabinieri un albero che è stato “messo a dimora” nella sede della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso dove verrà trasferito il Comando Gruppo CC Forestale. Al termine della cerimonia verrà scoperta con una targa a ricordo dell’evento.