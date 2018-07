“Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura. II^ Edizione” è una manifestazione culturale della durata di 4 giorni, promossa dall’associazione “Il Molise di Mezzo”, che si svolge nei territori dei comuni di Trivento, Salcito e Pietracupa (CB) dal 3 al 6 agosto 2018.

Martedì 31 luglio 2018, ore 11.00, presso la sala riunioni dell’Assessorato Regionale alla Cultura (palazzo ex GIL), si terrà a Campobasso la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della manifestazione itinerante “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura” organizzata dall’associazione culturale “Il Molise di Mezzo”.

Il programma di quest’anno è ancora più ricco di eventi ed ospiti.

Musica, arte, poesia, storia, letteratura e teatro nonché riflessioni scientifiche e sociali animeranno per quattro giorni una manifestazione che già nella precedente edizione era stata inserita dal Corriere della Sera tra i festival estivi da non perdere. L’edizione 2018, che prenderà il via il prossimo 3 agosto a Trivento con un incontro pubblico a cui sono stati invitati i governatori delle regioni Molise, Lazio, Abruzzo e Umbria, sarà l’occasione per rilanciare anche la vertenza “aree interne” tramite il confronto delle diverse esperienze e dei programmi di sviluppo adottati nelle quattro regioni.

Saranno presenti alla conferenza stampa, il direttore artistico della manifestazione, il comitato scientifico, l’assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno, i sindaci dei tre comuni, l’attore triventino Gianni De Lellis e in collegamento telefonico il poeta scrittore Franco Arminio, l’attore e regista Pino Quartullo e lo scrittore Angelo Ferracuti.

LA MANIFESTAZIONE

“Rocciamorgia” è una manifestazione promossa dall’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo” che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà nei territori dei comuni di Trivento, Salcito e Pietracupa (CB) il 03-04-05-06 agosto 2018, durante la quale i luoghi saranno protagonisti e attrazione di momenti di espressione artistica e riflessione scientifica, politica e sociale.

In particolare quest’anno le quattro giornate affrontano con diversi linguaggi quattro diversi Temi, uno per ciascuna giornata, Temi che danno il titolo alla manifestazione: Territori, Frontiere, Memorie, Paesi. I quattro Temi saranno affrontati con il linguaggio dell’approfondimento giornalistico, scientifico, storico e sociale e con i diversi linguaggi delle arti: musica, poesia, teatro, danza, racconti, street-art, fotografia. In particolare, l’ultima giornata del 6 agosto a Trivento è dedicata ai paesi ed è organizzata in collaborazione con la Casa della Paesologia, dello scrittore Franco Arminio, che sarà presente a Trivento.

Durante la manifestazione saranno allestite mostre fotografiche e saranno previste anche azioni di street-art nei diversi comuni con street-artist internazionali, che seguiranno i 4 Temi della manifestazione.

COLLABORAZIONI

Regione Molise

Comune di Salcito

Comune di Pietracupa

Comune di Trivento

Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – ArIA – Università del Molise

Dipartimento di Scienze della Formazione – Università di Roma Tre

Ordine dei Geologi della Regione Molise

Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso

Centro studi Storici e Sociali V. Fusco Campobasso

Molise Cinema

Cammina, Molise!

Confederazione Italiana Coltivatori

Turismo Verde

Feder Trek

Direzione artistica

Antonio Seibusi ([email protected])

Per informazioni:

[email protected]

3286289456 (Antonio)

3665721179 (Fridanna)

Comitato scientifico

Adelelmo Ruggeri

Angelo Ferracuti

Antonio Mancinella

Fridanna Maricchiolo ([email protected])

Davide Marino ([email protected])

www.ilmolisedimezzo.wixsite.com/imdm/rocciamorgia