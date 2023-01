Presenti il presidente nazionale Mauro Lusetti e numerosi vertici nazionali

XII Congresso Regionale di Legacoop Molise a Campobasso, martedì prossimo 17 gennaio 2023, nelle sale del Grand Hotel Rinascimento di via Labanca 37.

L’evento prevede l’elezione della nuova Direzione regionale e del Presidente, oltre i contributi delle diverse cariche nazionali che per l’occasione giungeranno in Molise. Parteciperanno ai lavori, insieme ai vertici dei vari settori dell’organizzazione, il presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti e il direttore generale di Coopfond, candidato alla Presidenza nazionale, Simone Gamberini.

L’evento sarà non solo un momento di crescita interna per Legacoop, ma anche un’occasione importante di confronto con tutti gli stakeholders e con il territorio, cui sono rivolte tutte le azioni dell’organizzazione attraverso la promozione di lavoro e sviluppo.

I lavori inizieranno alle 10 e termineranno per l’ora di pranzo. Alle 9.30 ci sarà il welcome coffee dedicato all’incontro informale tra i partecipanti. Potrebbe essere una buona occasione per gli operatori dell’informazione per raccogliere eventuali materiali e contributi.