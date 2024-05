di Redazione

Legambiente incontra i candidati alla carica di sindaco di Campobasso. Domani l’incontro organizzato dal circolo Legambiente Eugenio Cirese presso lo Spazio Sfuso.

Si svolgerà domani, a partire dalle 16:30 presso lo Spazio Sfuso sito in Piazza Prefettura a Campobasso, l’ incontro pubblico organizzato dal circolo Legambiente E. Cirese, a cui sono stati invitati a partecipare i candidati alla carica di sindaco della città capoluogo.

Durante l’incontro i candidati saranno chiamati a confrontarsi su alcune tematiche individuate dall’associazione e sviluppate all’interno di un documento intitolato “Campobasso in cantiere” in cui si analizzano più problemi di carattere ambientale legati alla vita in città e si avanzano alcune proposte. “Spesso infatti i temi ambientali, in special modo nell’ultimo periodo, sono stati oggetto di polemica – dichiara il presidente del Circolo Paolo Fagliarone – ma lo scopo di questo incontro è proprio quello di far comprendere anche alla cittadinanza che accompagnare Campobasso verso la transizione ecologica è un bisogno trasversale e senza colore politico. Molti sono infatti gli indicatori che ci fanno capire che in città bisogna fare ancora molto rispetto alla sostenibilità ambientale – continua – tema che ha anche risvolti economici e sociali”. “Piste ciclabili e raccolta differenziata sono stati i temi su cui si è basata la polemica politica nei mesi scorsi, ma ciò è riduttivo: dobbiamo ampliare lo sguardo alle reti ecologiche, alla gestione delle acque meteoriche, all’urbanistica ad altre strategie di mitigazione del cambiamento climatico con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana – e conclude – se non si cambia direzione rischiamo di pagare tutti un prezzo salato”.