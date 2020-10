Vista la nota dell’Assessore al verde pubblico di questo Comune, con la quale si comunica che la ditta S.E.A. con proprio personale provvederà ai lavori di pulizia strade e sfalcio erba in Via Trotta il giorno mercoledì 14 ottobre 2020;

Considerato che sempre nella predetta nota, per la realizzazione dei lavori di cui sopra, si chiede l’adozione di opportuna ordinanza di Polizia Stradale per la riorganizzazione della viabilità veicolare e quindi l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati nella via sopra specificata;

Ritenuto che tali lavori rivestono carattere di urgenza e quindi di accogliere tale richiesta;

Tenuto conto che i lavori in questione impegneranno i tratti stradali su elencati per il

tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori;

Ravvisata la necessità di adottare una adeguata regolamentazione stradale sull’area interessata, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori prevedendo l’istituzione dei divieto di sosta sul tutto di cui sopra;

Visto l’ art. 7 del C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 92, n.285;

Visto il Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni;

ORDINA

Mercoledì 14 ottobre 2020 in via Trotta il divieto di sosta ambo i lati dalle ore 8:00 alle ore

13:00.

DISPONE

Il presente provvedimento che sarà pubblicato on – line è altresì trasmesso:

– al Sig. Sindaco;

– Urp;

– alle forze di Polizia Territoriali competenti.

Il personale di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi. Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dall’ art. 7 del C.d.S.

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, PROVVEDERA’:

– ALL’APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA SIA DAL CODICE DELLA STRADA, ALMENO 48 ORE PRIMA L’INIZIO DEI LAVORI, SIA DAL D.Lgs 81/2008 RELATIVA ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E AD APPRONTARE TUTTE LE MISURE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. Molise competente ai sensi del d.lgs 104 del 2010, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.L. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.