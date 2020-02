L’assessore alle attività produttive del Comune di Campobasso, Paola Felice, ha incontrato presso la sede della Confcommercio in via Colle delle Api a Campobasso, i vertici della Confcommercio Molise e gli operatori commerciali per una discussione ad ampio raggio su una serie di tematiche riguardanti le attività mercatali e fieristiche della città di Campobasso. Si è trattato di un incontro utile per illustrare le linee operative già prodotte dall’Amministrazione Comunale in questo campo confrontandosi apertamente con gli spunti di riflessione e le proposte provenienti dagli operatori commerciali e dagli ambulanti.

Con gli operatori commerciali e agli ambulanti, l’assessore Felice ha instaurato un dialogo per approfondire ciò che l’amministrazione comunale può fare nel medio e lungo termine per venire incontro al miglioramento delle condizioni di sviluppo del settore commerciale, soprattutto di quello legato alle aree mercatali e fieristiche, mettendo a sistema una serie di azioni che ovviamente vanno coltivate con lungimiranza sul territorio cittadino.

“Dobbiamo immaginare, insieme alle associazioni e agli operatori, un percorso da seguire e per questo l’Amministrazione Comunale è sempre disponibile, come lo è stata anche in questi primi mesi di governo della città, ad ascoltare proposte e progetti che le stesse associazioni di categoria portano alla nostra attenzione. – ha detto l’assessore Felice – Ci sono una serie di iniziative legate al settore produttivo e commerciale nella nostra città che stiamo cercando quantomeno di salvaguardare con il diretto coinvolgimento degli stessi operatori.”

L’incontro è andato avanti per circa due ore, con interventi degli operatori e degli ambulanti che hanno proposto idee e suggerimenti sui quali poter ragionare insieme sin da subito.

“Stasera si è sviluppato un dibattito franco, essenziale per stimolare associazioni, istituzioni, operatori commerciali e ambulanti a garantire un modello sinergico di operatività in questo settore votato allo sviluppo produttivo della nostra collettività. – ha dichiarato in conclusione l’assessore Felice – Senza preconcetti si possono costruire percorsi comuni e ritengo fondamentale la premessa iniziale di questo incontro fatta dal presidente Paolo Spina, e che accolgo più che favorevolmente, il quale ha individuato la necessità di agire insieme guardando al futuro senza recriminazioni verso il passato.”