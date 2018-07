A Campobasso le ragazze e i ragazzi di Sant’Antonio Abate, di via Venezia, di via Pisa, hanno già scelto, il parcheggio alle spalle di piazza Venezia e da tempo il loro luogo per ritrovarsi. Un’ area, quella che interessa Piazza Venezia, via Pisa, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, che è stata protagonista negli anni passati di un considerevole sviluppo di edilizia popolare che non ha mai tenuto conto di un necessario spazio verde, un parco per il quartiere.

E’ mancata, da qualche decennio, in quell’area di Campobasso, l’elaborazione di un’idea di quartiere, l’idea di raccogliere elementi importati, luoghi da vivere, luoghi che si caratterizzano per la trasversalità delle persone che li utilizzano e favoriscono quella necessaria esigenza di tornare ad essere comunità. La riqualificazione del parcheggio alle spalle di via Venezia è essenziale per il contesto in cui è, come portavoce di Laboratorio Progressista facciamo nostro l’invito del quartiere all’amministrazione comunale, affinché si attivi, in tempi strettissimi, in tal senso.

Uno spazio condiviso si caratterizza come un potente strumento di rigenerazione e rafforzamento del tessuto sociale urbano, trasformando un parcheggio poco utilizzato in un nuovo fulcro della comunità, delineando un modo sano di vivere quella parte di Campobasso. L’attivazione di un processo di trasformazione da parcheggio a parco favorirebbe finalmente la nascita di un luogo di aggregazione per bambini, gli anziani, i giovani e le famiglie del quartiere in cerca di uno spazio dove sviluppare rapporti umani.