Nell’imminenza del Santo Natale, l’Agrimercato di Campagna Amica di Campobasso punta sulla riscoperta degli antichi sapori legati alla tradizione culinaria molisana. Per questo, giovedì 13, dalle ore 8.30 e fino alle 15.00, sarà dedicata alle specialità, ricche ma al contempo semplici, della cucina molisana in periodo natalizio.

Per l’occasione l’Agrimercato accoglierà anche delle scolaresche, appartenenti alla scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “Colozza” del capoluogo, a cui i produttori spiegheranno, in maniera sia teorica che pratica, la preparazione di alcune ricette tipiche del periodo natalizio. Non mancheranno, come sempre, assaggi e degustazioni oltre, ovviamente, ad un menù a tema.