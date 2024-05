di Redazione

Giovedì 16 maggio 2024, Campobasso, ore 10:00 presso l’ incubatore sociale ( GAL Molise

In occasione della Giornata Globale sull’accessibilità, Italea Molise accende i riflettori sulla disabilità e sulle opportunità legate all’accessibilità nel contesto turistico. In collaborazione con l’associazione Molise for All, condividerà l’ iniziativa intrapresa di creare una mappatura completa e aggiornata di tutti i luoghi di interesse turistico accessibili, nonché degli itinerari e delle strutture che soddisfano le esigenze di persone con disabilità. L’obiettivo è promuovere un progetto ambizioso che punta a rendere il Molise un luogo ancora più accogliente e accessibile per tutti i suoi visitatori. L’evento, sarà un’importante occasione per discutere e pianificare strategie volte a migliorare l’accessibilità in tutto il territorio molisano, con un particolare focus sul turismo. Riuniremo esperti, rappresentanti di associazioni, persone con disabilità, amministratori pubblici per aprire un confronto sulle politiche regionali verso l’accessibilità intersezionale rivolta anche a visitatori e turisti provenienti dall’ estero in cerca delle proprie radici. Con l ‘intento di trasformare la nostra regione in una destinazione turistica per tutti, Italea Molise vuole promuovere il Turismo delle Radici garantendo esperienze memorabili ad ogni visitatore, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche e sensoriali. L’iniziativa sarà l’occasione di partenza per contribuire attivamente alla creazione di un Molise più inclusivo e accessibile per tutti. L’ iniziativa rientra nella cornice del progetto PNRR “Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato da Nex-GenerationEU.