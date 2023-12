di Redazione

All’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Campobasso, previsto per domani, c’è la Proposta di deliberazione n. 40 che riguarda l’ istituzione dell’imposta di soggiorno e l’approvazione del relativo Regolamento che la disciplina. Questo si traduce in una tassa da pagare per chi soggiorna ma non è residente nel capoluogo o chi non rientra in alcune categorie esentate da detta imposta. Il gettito che questi introiti generano, come dice il Regolamento, serve a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché quelli relativi alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, oltre a quelli dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.