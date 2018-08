Il Comune di Campobasso informa

L’asilo nido comunale “Bianconiglio” è situato in via Verga nel quartiere Vazzieri di Campobasso. Si tratta di un servizio a domanda individuale per il quale viene corrisposta una retta mensile determinata in base alle fasce di reddito dichiarate.

L’iscrizione per diventare definitiva dovrà essere completata entro e non oltre il 21 agosto 2018 delle informazioni di seguito elencate, nonché del pagamento della retta il cui importo verrà comunicato all’atto dell’iscrizione previo adeguamento annuale all’indice Istat.

Allegati