ITALIA 79

GRAN BRETAGNA 63

(28-14, 50-28; 66-42)

ITALIA: Czumbel 16 (4/5, 1/4), Palumbo 10 (1/1, 2/4), Miaschi 22 (8/12, 2/6), Ladurner 2 (1/3), Grant 3 (1/1, 0/2); Laganà 8 (2/5 da 3), Guerrieri 2 (1/3), Dellosto 4 (2/2, 0/1), Da Campo 5 (2/2), Graziani 4 (2/3, 0/3), Cipolla 3 (1/1 da 3), Ianuale. All.: Capobianco.

GRAN BRETAGNA: Round 9 (2/2, 1/10), Robinson 21 (2/5, 5/16), Donaldson 3 (0/1, 1/2), Emeka-Anyakwo (0/1, 0/1), Kitenge 2 (1/3); Banks 6 (1/1, 1/3), Okros (0/1 da 3), Sulaiman 9 (1/4, 2/3), Low 10 (2/2, 2/3), Evbuomwan 3 (1/1). Ne: Powell. All.: Keane.

ARBITRI: Weidmann (Campobasso), Capozziello (Brindisi), Grappasonno (Lanciano).

NOTE: infortuni, nella Gran Bretagna, per Okros (botta alla testa ricadendo sul parquet) al 13’09”, non più rientrato, e per Sulaiman (problema alla spalla destra) al 33’21”, rientrato. Fallo antisportivo a Robinson (Gran Bretagna). Tiri liberi: Italia 11/16; Gran Bretagna 7/15. Rimbalzi: Italia 31 (Graziani 7); Gran Bretagna 31 (Robinson ed Emeka-Anyakwo 5). Assist: Italia 17 (Czumbel 4); Gran Bretagna 11 (Round 3). Progressione punteggio: 13-7 (5’), 38-22 (15’), 61-30 (25’), 68-47 (35’). Massimo vantaggio: Italia 31 (61-30); Gran Bretagna 3 (4-7).

Davanti ad una buona cornice di pubblico l’Italia inizia al meglio la sua avventura nella seconda edizione dell’International Basket Challenge ‘The Molise Project’ avendo la meglio su di un’Inghilterra che le resiste solo nei primi due minuti e mezzo.

In effetti, l’avvio della contesa è all’insegna dell’equilibrio, poi – con un parziale di 7-0 – gli azzurri prendono due possessi di margine a metà del primo quarto con cui si garantiscono una maggiore tranquillità complici i due possessi di vantaggio ed un gioco in grande velocità su cui i rientri dei britannici non riescono ad essere puntuali. Così, sul finale di quarto, il margine di scarto assume i contorni di una particolarmente confertante doppia cifra (primo doppiaggio) che, di fatto, potrebbe dare l’avvio ad un prolungato garbage time sul parquet del PalaVazzieri.

La suspence sul parquet si registra un po’ in avvio di secondo quarto quando l’esterno britannico Okros cade a terra e picchia il capo, dovendo far ricorso alle cure dei sanitari con successivo trasporto al ‘Cardarelli’ per una tac di controllo. Per l’Italia, invece, il moto perpetuo dei vantaggi non conosce soste e porta quasi al doppiaggio del team d’Oltremanica già a metà del secondo periodo.

Il ‘doppiaggio’ si materializza a tre minuti dalla fine del secondo quarto con gli azzurri che viaggiano dritti dritti verso il centello in considerazione della media realizzativa all’intervallo lungo. Con trentuno punto di margine a metà del terzo quarto, l’occasione potrebbe essere ghiotta per numeri di rilievo anche se le medie offensive, come le temperature all’esterno, si abbassano drasticamente. La botta alla spalla destra patita da Suilaman crea un po’ d’ambasce, ma tutto rientra e le due squadre filano verso il finale di 79-63 che fa fare festa agli azzurri.

«Abbiamo giocato una partita davvero rilevante – l’analisi a referto chiuso del commissario tecnico degli azzurri, il venafrano Andrea Capobianco – nei primi due quarti. Nel terzo ci siamo un po’ disuniti, probabilmente pagando un po’gli sforzi dell’allenamento duro mattutino».

Poi la mente va sul secondo match con l’Ucraina. «Sarà una gara differente. I britannici hanno dato una dimostrazione del gioco in transizione. Gli ucraini hanno una modalità di gioco più strutturata. Dovremo perciò essere bravi a leggere le situazioni».

II INTERNATIONAL BASKET CHALLENGE, THE MOLISE PROJECT; LE GARE DELLA PRIMA GIORNATA: Finlandia-Ucraina 66-61, Italia-Inghilterra 79-63.

LA CLASSIFICA: Italia e Finlandia 2; Ucraina ed Inghilterra 0.

LE PROSSIME GIORNATE: (17/07) Inghilterra-Finlandia (ore 18), Italia-Ucraina (ore 20.30); (18/07) Ucraina-Inghilterra (ore 18), Italia-Finlandia (ore 20.30).