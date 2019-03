Il giorno 12 marzo sarà a Campobasso il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Carlo Verna aprirà alle ore 9.00 i lavori dell’incontro formativo “ Lavoro e Previdenza: l’informazione come valore”, in programma nell’Aula Magna dell’Istituto Pilla a Campobasso. Dopo alcune visite istituzionali, incontrerà la stampa, alle ore 15.30, nella sede dell’Ordine in Via XXIV maggio 137 a Campobasso.