Fumo nero, denso e acre ha invaso le strade questa mattina in zona Vazzieri, dove si trova Residence Le Torri. In azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco con autobotti e uomini intenti a spegnere eventuali focolai rimasti attivi. Sul posto si è recato anche il governatore della Regione Molise Paolo di Laura Frattura in qualità di progettista dell’opera. Le fiamme probabilmente si sono sprigionate in seguito ad un corto circuito, questa l’ipotesi più accreditata al momento. Ma sono ancora in corso le indagini per stabilire l’esatta causa che ha fatto divampare le fiamme.

Frattura ha commento l’accaduto su Facebook:

“Voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine intervenute e in particolare i Vigili del fuoco di Campobasso per il loro lavoro di questa mattina al complesso delle Torri. Un intervento in tempi rapidissimi, caratterizzato da grande qualità e professionalità, ha scongiurato che le fiamme sviluppatesi in un deposito di materiali potessero causare gravi conseguenze. Tutto invece, proprio grazie al loro tempestivo e eccezionale lavoro, si è risolto in pochi minuti e senza danni per le persone”.