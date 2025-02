di Redazione

Lunedi 24 febbraio prossimo, a Palazzo d’Aimmo, a Campobasso, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, e dell’autrice, oltre ai vari esponenti del mondo delle istituzioni e della cultura molisana, sarà inaugurata la mostra “La donna nell’arte contemporanea” curata dall’artista Cristina Mastroiacovo che le ha anche realizzate. Interverrà anche la storica e critica dell’arte italiana, Carmen D’Antonino.

La mostra resterà aperta fino al 3 marzo 2025, e potrà essere visitata, con ingresso libero, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

“Il Consiglio regionale -ha detto il Presidente Pallante- è lieto di ospitare iniziative come questa al fine di promuovere e diffondere la cultura artistica del Molise e dei suoi tanti e valorosi autori”. Cristina Mastroiacovo, in arte CrisMas, è un’artista molisana, originaria di Trivento, che ha trasformato la tradizionale tecnica dell’uncinetto in una forma d’arte contemporanea. Sin dalla giovane età, ha appreso l’arte dell’uncinetto dalla nonna materna, iniziando con la creazione di merletti, centrini e copertine. Negli ultimi anni, ha evoluto questa tecnica, realizzando opere ispirate a celebri dipinti del Novecento, riproducendo figure femminili di artisti come Amedeo Modigliani, Henri Matisse e Gustav Klimt.