di Redazione

Sarà discussa in una delle prossime sedute di consiglio comunale una mozione che vede come prima firmataria la sottoscritta consigliere comunale Stefania Di Claudio. L’atto, condiviso con i colleghi di Fratelli d’Italia Pilone e Annuario, mira a tenere gli occhi puntati sulla situazione di degrado e di insicurezza in cui riversa la centralissima Villa Musenga, nonché l’area giochi ivi presente. Sono numerose le segnalazioni da parte di cittadini, e soprattutto genitori, che evidenziano le criticità dell’ area giochi malmessa, dell’ insicurezza dell’ area, dovuta a fenomeni di spaccio più volte denunciati e segnalati alle forze dell’ ordine, e della mancata manutenzione delle postazioni di raccolta rifiuti. Seppur è vero che i bambini accedono gratuitamente ad un’ area giochi aperta a tutti , corrisponde alla realtà anche il fatto che la loro stessa libertà e sicurezza viene messa in pericolo tenendo conto dello stato in cui versa il selciato, fatto di brecciolino, che andrebbe sostituito con una pavimentazione antitrauma adeguata nonché una sostituzione dei giochi stessi che, è evidente, mostrano mancata manutenzione. Oggi si fa davvero fatica a trascinare le piccole e nuove generazioni in un contesto sociale e di aggregazione all’ aperto, se si considera l’attrazione e la propensione che si ha verso l’utilizzo di strumenti tecnologici, ma è pur vero che una buona amministrazione deve mettere in condizione e garantire all’utenza cittadina di vivere gli spazi aperti e pubblici in sicurezza e bellezza. Villa Musenga è il biglietto da visita del capoluogo ed è stata ribattezzata come il “cuore verde” della città giardino. Ricordiamo che custodisce monumenti e simboli significativi come l’ “Albero dei Sogni”, opera realizzata dal compianto artista contemporaneo Gino Marotta, nonché alberi che sono stati piantati in memoria di bambini che ci hanno lasciati troppo presto. A tal rigurdo è doveroso ricordare il piccolo Giulio Rossi e la sua famiglia. Oltre a chiedere all’ attuale Giunta come si intende procedere, nella mozione presentata, la sottoscritta ha altresì avanzato una serie di proposte che si auspica vengano accolte: valutare una programmazione della manutenzione ordinaria costante; ipotizzare la presenza di organi di sorveglianza e strumenti di videosorveglianza che possano monitorare e controllare l’area;

realizzare una zona preposta all’uso esclusivo degli “amici a 4 zampe”; installare specifiche “panchine della lettura, dell’ arte, della musica” che diano risalto e lustro alla cultura molisana, ma soprattutto cittadina. Nell’ auspicio che la mozione venga accolta e quindi votata dall’ intera assise civica, la sottoscritta coglie l’occasione per anticipare che nelle opportune commissioni avanzerà una serie di proposte volte ad attenzionare le criticità dei luoghi di socializzazione e aggregazione cittadina.