Presso la Saletta Civica di Palazzo San Giorgio a Campobasso, si è tenuta questa mattina la conferenza stampa convocata dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, per fornire maggiori dettagli relativi al bando in scadenza il prossimo 15 settembre, per l’assegnazione di alloggi comunali a giovani coppie.

“Si tratta di una vera occasione per i campobassani che hanno l’occasione di potersi trasferire in abitazioni nuove con autorimessa, cantina, terrazzo e lavanderia, a meno di € 400 euro al mese. – ha sottolineato Praitano – Sono 17 gli alloggi unifamiliari messi a disposizione, non si tratta di case popolari, per essere chiari. Ogni alloggio unifamiliare si articola su più piani. Le caratteristiche di base sono uguali per tutti gli alloggi, la metratura potrebbe variare in più o in meno di pochi metri.”

L’assessore ne ha approfittato per illustrare meglio le caratteristiche stesse delle abitazioni, mostrando anche delle fotografie nelle quali è stato possibile cogliere alcuni particolari costruttivi.

“Sono già pervenute alcune domande, ma c’è ancora disponibilità di alloggi. – ha aggiunto Praitano – Possono presentare domanda le giovani coppie e i nuclei monoparentali. L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Settore Politiche Sociali e Culturali della Città di Campobasso entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.”

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato all’Avviso scaricabile dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovrà pervenire al Comune, a mezzo Pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it. o consegnata direttamente allo sportello sito in via Cavour, numero 5, piano terra, previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone.

Per le informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0874-405598 nei giorni martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 o 0874 405552 nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.