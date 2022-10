Dopo il Palazzo della Regione, con gli uffici in notturna illuminati anche se chiusi, arriva un’altra segnalazione di strutture pubbliche in città che fa pensare come il caro energia a Campobasso non venga percepito affatto. Le foto sono state postate sul gruppo Facebook ” Stop ai cafoni Campobasso” da Paolo Evangelista e ritraggono il sovrappasso di via Vico, chiuso, ma illuminato ‘a giorno’ durante la notte. Il cittadino poi si chiede: come mai lungo il percorso pedonale, nonostante venga chiuso alle 23.30, l’illuminazione resta in funzione?