Domenica 1 agosto, alle ore 11.00, in villa De Capoa a Campobasso, per la rassegna “Musica in Villa”, l’associazione Amici della Musica W. De Angelis propone il concerto del Duo Fedip.

Fulvio Ferrara, al flauto, e Arianna Di Pasquale, fisarmonica, proporranno un programma con musiche di Chistokhina, Bloch, Solotarev, Hermosa, Bartok, Runchak, Bach, Piazzola.

Fulvio Ferrara ha iniziato gli studi con Stefano Mammarella, perfezionandosi poi con la guida di Antonio Amenduni, Michele Marasco, Nicola Campitelli e Giampaolo Pretto, non che frequentando numerose masterclasses. Nel 2016 si è diplomato con il massimo dei voti e la lode. Nel 2019 ha conseguito il diploma accademico di primo livello in flauto presso il conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara, ricevendo il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. Attualmente frequenta il Master in Flauto presso la Universität für Musik und darstellende Kunst di Graz (Austria), sotto la guida del M° Matthieu Gauci-Ancelin.

Arianna De Pasquale, invece, nel 2020 ha conseguito il Diploma accademico di I livello in fisarmonica con lode sotto la guida del M° Adriano Ranieri presso il Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara e nel 2015 il Diploma accademico di I livello – Triennio Superiore Sperimentale Multidisciplinare in Musicoterapia presso il medesimo Conservatorio. Prosegue gli studi biennali superiori in fisarmonica con il M° Adriano Ranieri. È stata vincitrice di numerosi concorsi Internazionali e Nazionali a: Termoli (Cb) 2019; Treviso (Tv) 2019; Cremona (Cr) – Classic Artists Online 2019; Castione Andevenno (So) 2018; Roma (Rm) 2018; San Marco in Lamis (Fg) 2018; Ortona (Ch) 2018; Caramanico Terme (Pe) 2018; Mirabbello Sannitico (Cb) 2018; Lanciano (Ch) 2018, 2017 ; S. Giovanni Teatino (Ch) 2018, 2016; Atina (Fr) 2017, 2016; Penne (Pe) 2017, 2016; Catignano (Pe) 2016; San Vittore del Lazio (Fr) 2016; Alanno (Pe) 2016; Loreto (An) 2006, 2005, 2004, 2003; Vestea (Pe) 2005, 2004; Atri (Te) 2003. Svolge attività concertistica in tutta Italia come solista e in ambito cameristico col “Duo Fedip” il trio di fisarmoniche “Play Station” con Adriano Ranieri e Tiziano Cellupica. Ha collaborato con i Solisti dell’Orchestra da Camera di Frosinone.

“Musica in Villa”, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso.