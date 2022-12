Due anni fa gli studenti dell’Alfano che hanno partecipato al primo Campionato Giovanile Italiano di Debate con la squadra Confuto ergo sum (Zenone D’Ascenzo, Beatrice Lemme, Sara Leccese, Alessandro Tagliafierro e Sophia Valente, seguiti dal prof. Mario Mascilongo) si sono fatti valere giungendo in finale dibattendo su tematiche relative all’Unione Europea. I rappresentanti del Parlamento Europeo presenti al dibattito conclusivo, sorpresi dalla qualità e dalla preparazione degli studenti, avevano promesso loro di invitarli a visitare le strutture del Parlamento europeo di Bruxelles. Giovedì 15 dicembre la promessa è stata finalmente mantenuta e la squadra dell’Alfano, accompagnata dal prof. Mascilongo, è stata ospite della Commissione Europea di Bruxelles, insieme alle altre tre squadre finaliste e semifinaliste, in una giornata che ha visti i ragazzi impegnati in un fitto calendario di incontri con i funzionari della Commissione su alcune tra le più attuali tematiche europee. Per gli studenti, che oggi frequentano l’Università in varie città italiane, è stata un’occasione per rivedersi, per approfondire ulteriormente il proprio percorso formativo e per riconoscere che all’Alfano il debate può portare davvero molto lontano!