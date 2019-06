La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con Infocamere, organizza in due date, un seminario gratuito sui servizi digitali dedicati alle imprese.

L’evento formativo si svolgerà, sempre a partire dalle ore 10:30, il 25 giugno presso la sede di P.za della Vittoria 1 a Campobasso e il 26 giugno presso la sede di corso Risorgimento 302 a Isernia.

Durante gli incontri sarà illustrato in maniera approfondita il nuovo servizio delle Camere di Commercio, “I Libri Digitali”, sviluppato da Infocamere e pensato per aiutare le imprese a gestire in sicurezza e con minori costi i libri d’impresa (sociali, contabili e i registri di carico e scarico rifiuti) in formato digitale.

Nel corso del seminario verranno illustrati anche i seguenti altri servizi digitali :

Il Kit per l’ identità Digitale

Comprende lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), l’identità digitale attraverso la quale i cittadini e imprese possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), su token usb o smart card e la Firma Digitale;

Il Portale “registroimprese.it” per essere sempre informati sulle variazioni che intervengono nelle imprese a cui si è interessati (clienti, fornitori, partner, concorrenti) e ricevere quindi tempestivamente notizie su cambiamenti di amministratori, variazioni di quote, deposito del bilancio, apertura di procedure fallimentari o modifiche alle localizzazioni, visure in inglese per aprire il business ai mercati esteri, far conoscere la propria impresa a partner stranieri e partecipare a gare internazionali.

La fatturazione elettronica, servizio gratuito che consente in un'unica soluzione online la compilazione, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e la completa gestione di un numero illimitato di fatture elettroniche sia verso privati quanto verso la PA.

Durante le due date, sia a Campobasso che a Isernia, un operatore sarà a disposizione degli imprenditori i per il rilascio dello Spid.

Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi al seguente link http://bit.ly/2IbBoBH, disponibile anche sul sito della Camera di Commercio del Molise.