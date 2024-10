di Redazione

Torna anche per il corrente mese di ottobre il “Campobazar”, l’ormai tradizionale mercatino dell’usato e dello scambio promosso dal Comune di Campobasso.

L’appuntamento è fissato per domenica 20, la location sarà sempre quella del Mercato Coperto di Via Monforte, per l’occasione messo a disposizione di tutti i privati cittadini ed appassionati dell’usato per la vendita e lo scambio di beni ed oggetti dismessi, ma anche ai collezionisti, hobbisti dell’artigianato, appassionati di vintage, abbigliamento, dischi, hi-fi, ecc.. ; per l’intera giornata si potrà liberamente allestire la propria bancarella su cui esporre tutti quegli oggetti ed accessori che spesso riempiono inutilmente le nostre soffitte e garage, destinati prima o poi a diventare rifiuti. L’obiettivo, come felicemente sperimentato nelle ultime edizioni, è anche quello di far tornare a vivere pienamente il mercato coperto, edificio simbolico ed identitario della nostra città, quale luogo privilegiato di socialità e convivialità. Partecipare al Campobazar è semplice e gratuito: tutte le informazioni sono disponibili nella specifica sezione del sito del Comune di Campobasso. https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20290

Per ogni altra informazione è possibile scrivere a sportello.ambiente@comune.campobasso.it, indirizzo al quale vanno anche inviate le domande di partecipazione.