Sabato 26 gennaio 2019, alle ore 10.30, negli spazi espositivi di Palazzo Gil, ingresso in via Gorizia, è in programma il preview della mostra fotografica “Icons” di Steve McCurry, riservato a autorità istituzionali, stampa e associazioni di fotografia. Saranno presenti le autorità: il Presidente della giunta regionale Donato Toma, l’Assessore regionale al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno e la Presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti.

Biba Giacchetti, curatrice di tutte mostre di McCurry, sarà a disposizione dei giornalisti per qualsiasi delucidazione e approfondimento; giornalisti, fotografi e troupe televisive avranno, in questo modo, anche la possibilità di realizzare servizi ed immagini in anteprima della mostra. Una vera e propria retrospettiva che raccoglie in più di 100 scatti l’insieme e il meglio della vasta produzione del celebre fotografo americano, per proporre ai visitatori un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze ed emozioni che caratterizzano le sue immagini. L’apertura al pubblico è prevista, sempre sabato 26 gennaio, alle ore 17.00.