di T.A.

Paola Felice, vice Sindaco facente funzioni, annuncia con entusiasmo che è partita la macchina organizzativa in vista del Corpus Domini del prossimo 2 giugno.

E’ già online sul sito del Comune il bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi sulle aree pubbliche per la fiera di Corpus Domini. Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire la loro richiesta entro martedì 2 aprile 2024 a mezzo pec o tramite raccomandata al protocollo dell’Ente o, alternativamente, al Suap. Inoltre, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale organizzerà la manifestazione “La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni” giunta alla VII edizione. “In questi giorni, abbiamo inviato a tutti i sindaci molisani – dice Paola Felice – la proposta di adesione all’iniziativa, che prevede per ciascun comune la disponibilità di uno spazio espositivo in cui promuovere bellezze storiche, artistiche e naturalistiche dei nostri borghi, prodotti dell’artigianato e antiche tradizioni. L’obiettivo è quello di creare una rete fra le nostre comunità per offrire ai visitatori, in una vetrina suggestiva e di grande richiamo, quale quella dei Misteri, un percorso espositivo ed esperienziale alla scoperta di tutti i paesi della nostra regione allo scopo di incrementare, grazie a un’offerta diversificata, l’attrattività del territorio e conseguentemente la permanenza dei turisti in Molise”. Inoltre, anche per questa edizione, il Festival dei Misteri ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo, un riconoscimento che il Ministero concede ad eventi di alto rilievo culturale e di promozione turistica e che qualifica ancora di più una manifestazione sentita ormai non solo dai campobassani, ma dall’intera regione.