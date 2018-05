Torna la “Guerriglia Gardening” in città, l’iniziativa di volontariato ambientale e giardinaggio urbano, promossa nella mattinata di sabato 19 maggio da Fare Verde Campobasso presso l’area verde di via Toscana, nei pressi della “casina dell’acqua”, un’area completamente abbandonata dall’amministrazione e che versava in condizioni di degrado assoluto.

Una squadra di volontari, armata di decespugliatori, rastrelli e tanta buona volontà, ha rimesso a nuovo l’area intorno alla fontanella: sfalciata l’erba altissima ed a tratti impenetrabile, “riportate alla luce” diverse panchine completamente sepolte da vegetazione incolta, ripulita l’area da tantissimi rifiuti nascosti tra gli arbusti (tra cui anche siringhe usate), ripristinati i camminamenti praticamente scomparsi tra la vegetazione. L’attività, sollecitata da numerosi cittadini oramai rassegnati dall’assenza delle istituzioni, ha registrato grande apprezzamento dai residenti, alcuni dei quali non hanno esitato a dare un loro contributo imbracciando rastrello e ramazza.

Il lavoro dei volontari, che ha comunque restituito decoro e fruibilità ad uno spazio spesso rivendicato da tanti cittadini della zona, non può ovviamente sostituirsi a quello che spetterebbe di dovere all’amministrazione; in quella porzione di città c’è ancora tanto da fare, lungo tutti i marciapiedi ed i camminamenti, nel percorso che da Via Toscana conduce a Via Marche, per finire alle incredibili condizioni di degrado in cui versa il percorso “Scarafone”, diventato oramai del tutto impraticabile, una pericolosa “giungla urbana” che negli anni si è rivelata, alla luce del completo abbandono, solo un’inutile sperpero di denaro pubblico.

Fare Verde ringrazia i volontari intervenuti, con l’auspicio che chi di dovere prosegua il lavoro avviato affinchè vengano ripristinate le minime condizioni di decoro e sicurezza alla zona, all’intero quartiere, su cui insistono ancora tante criticità, ed alle aree verdi dell’intera città.