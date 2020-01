L’amministrazione comunale di Campobasso, tramite lo stesso sindaco Gravina, ha voluto fugare ogni dubbio interpretativo sul rinnovo delle esenzioni previste per i proprietari delle auto elettriche anche per l’anno 2020 a Campobasso e relative al pagamento dei parcheggi in città, dopo una nota ufficiale diffusa su questo tema dal circolo di Legambiente di Campobasso.

“Le agevolazioni sulle auto elettriche e sulla conseguente possibilità di parcheggiare la propria auto elettrica gratuitamente sono già previste per il 2020, evidentemente una svista ha impedito di approfondire, a chi ha lanciato questo allarme, quanto era riportato nella delibera di Giunta del 24 gennaio 2019 e firmata dalla precedente amministrazione, – ha puntualizzato Gravina – nella quale è chiaramente specificato che l’esenzione totale del pagamento della sosta ai possessori di auto elettriche o autovetture con alimentazione ibrida da combustione elettrica è prevista fino alla scadenza del contratto di gestione dei parcheggi pubblici da parte della società AJ Mobilità. Scadendo tale contratto nel 2021 il problema paventato in questi giorni è lapalissiano che non si ponga.”

Intanto, nei prossimi giorni, come per altro era già fissato in agenda, ci sarà un appuntamento tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di AJ Mobilità per analizzare in modo approfondito e meglio dettagliare le diverse situazioni legate al sistema dei parcheggi cittadini.