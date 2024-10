di Redazione

Un 66enne malato di tumore resterà senza casa, l’appello del segretario Notarangelo.

“Il Comune di Campobasso raccolga immediatamente l’appello lanciato sulla stampa dal signor Renato e intervenga affinché si ponga presto rimedio alla situazione”. E’ quanto dichiara in una nota Vincenzo Notarangelo, segretario di Sinistra Italiana, in merito alla richiesta del 66enne campobassano che, gravemente malato, sarà presto sfrattato dai vigili urbani dalla sua casa nel centro storico perché non adibita ad abitazione. “Legalità e sicurezza non si discutono, – prosegue Notarangelo – ma queste non devono condurre una persona in difficoltà in mezzo alla strada, così come la burocrazia (sappiamo bene quanto sia complesso il percorso di assegnazione di un alloggio popolare) non può calpestare la dignità degli uomini. Il sindaco potrebbe ricorrere ai suoi poteri di urgenza ed assegnare un alloggio provvisoriamente per emergenza abitativa. L’amministrazione Forte ha l’occasione giusta per dimostrare di essere ben diversa dagli avversari di centrodestra e di applicare concretamente sul campo quei valori e quei principi che guidano una coalizione progressista”. “Confido nella sensibilità della Sindaca e sono sicuro – aggiunge – che la prima cittadina di Campobasso non resterà certo a guardare. Sinistra Italiana, dal canto suo, è comunque pronta a dare in ogni sede il suo supporto al signor Renato. Il Molise del 2024 – conclude il segretario di SI- è purtroppo anche questo e tanti altri casi simili esistono nell’indifferenza di troppi. Serve una svolta politica, sociale ed istituzionale, per agire con fermezza e contrastare tale disagio”.