Martedì 14 Maggio 2019 alle ore 20.30 presso il Teatro Savoia di Campobasso grande successo dell’iniziativa benefica “Insieme … per sconfiggere la Fibrosi Cistica”.

La maggior parte delle persone respira senza pensare, chi è affetto da Fibrosi Cistica, invece, non può far altro che pensare a come fare a respirare. Lega Italiana Fibrosi Cistica MOLISE ha voluto sensibilizzare le oltre 400 persone presenti in teatro dimostrando su cosa prova ogni giorno chi è affetto dalla patologia nel compiere un gesto semplice e quotidiano come il respiro. Da questo invito il Presidente Carmine D’Ottavio ha voluto far provare a tutte le persone intervenute a respirare per un minuto da una cannuccia, facendo rimanere senza fiato il pubblico e far capire loro l’importanza del respiro, un gesto che quotidianamente facciamo senza riflettere.

Con una presentazione impeccabile di Dolores Calandrella, il successo dell’evento è stato possibile anche grazie alla partecipazione, gratuita, sia di Luigi Farinaccio, che di Nicola Mastropaolo e della sua Band e all’ormai noto comico abruzzese ‘Nduccio. Luigi Farinaccio ci ha fatto ascoltare dei brani del suo bellissimo disco, Nicola Mastropaolo e la sua band ci hanno regalato le belle canzoni campobassane facendoci divertire con le loro battute in dialetto con le Maitunate, poi ‘Nduccio come al solito ha incollato la gente alla poltrona facendoli ridere sempre di più.

L’evento ha voluto raccogliere fondi a favore del Progetto Trapianti dei pazienti molisani, sono stati raccolti € 2.000,00 . Grazie al nostro progetto le famiglie dei pazienti molisani costretti alla “migrazione sanitaria” per il trapianto bi-polmonare, riceveranno un sostegno concreto. La serata, è stata patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso e dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Molise. Si ringrazia tutti gli intervenuti all’evento, il Comune di Campobasso, la Regione Molise, gli Artisti tutti.