di Redazione

Il Comune di Campobasso celebra la Giornata della Memoria con il progetto REGARD: Remembering, Genocide, Against Roma Discrimination. L’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali ha proposto all’Amministrazione comunale di Campobasso il progetto REGARD, che sta per Remembering, Genocide, Against Roma Discrimination. In occasione della Giornata della Memoria, il progetto prevede la realizzazione a Campobasso di una serie di attività, il 23 e 24 gennaio, quale momento di condivisione della memoria del genocidio (c.d.Samudaripen) e della Resistenza dei Rom e Sinti, durante il periodo nazifascista. Un evento culturale aperto a tutta la cittadinanza per favorire processi di interazione sociale, contro ogni forma di discriminazione e di totalitarismo. Per il giorno 23 gennaio, nella mattinata si avrà l’incontro con gli studenti del Liceo Scientifico “A. Romita”; nel pomeriggio l’incontro con l’Amministrazione comunale; in serata al Teatro “Savoia” si terrà il concerto Romanò – Simcha, Festa Ebraica Rom, e sarà installata una mostra fotografica e documentale del Samudaripen e della Resistenza Rom nei tre paesi, Croazia, Italia e Romania, partner del Progetto REGARD. Infine, per il giorno 24 gennaio, è prevista l’inaugurazione della targa al Samudaripen, in memoria degli anni terribili delle persecuzioni.