In concomitanza con l’anniversario della morte di Tina Modotti avvenuta a cavallo tra il 5 e 6 Gennaio del 1942, il 6 gennaio 2018 negli spazi della galleria Spazio Immagine, nell’ambito della mostra fotografica “Tina Modotti – fotografa e rivoluzionaria”, l’attrice Alice Valente Visco interpreta “L’Ultima Rosa”, un testo teatrale da lei scritto che rievoca le passioni e lo spirito di una donna semplice e rivoluzionaria.

Lo spettacolo, organizzato dal Centro per la Fotografia Vivian Maier negli spazi di Vico Persichillo a Campobasso, avrà due repliche la prima alle ore 18 e la seconda alle ore 20 e dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione. Per l’ingresso è prevista una donazione minima di 5 euro oppure la tessera associativa, valida per il 2018, del costo di 10 euro.

