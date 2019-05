I Carabinieri del NOR-Sezione Operativa della Compagnia di Campobasso, hanno arrestato un trentanovenne foggiano per furto aggravato.

Erano le ore 11.30 circa di ieri quando l’uomo, che si trovava in compagnia di una complice, introdottosi all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo, mediante l’utilizzo di una borsa schermata finalizzata ad eludere l’allarme antitaccheggio, vi nascondeva al suo interno vari prodotti cosmetici molto costosi, tentando poi di uscire dal negozio senza pagare. Una commessa però, insospettita dall’atteggiamento furtivo dei due, si avvicinava chiedendo di poter verificare il contenuto della borsa, domanda alla quale i due ladri rispondevano fuggendo lungo la strada e tentando di far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri della Sezione Operativa però, che si trovavano nei pressi del negozio per un servizio di prevenzione contro i reati predatori, notando l’uomo fuggire di corsa, immediatamente lo bloccavano a bordo di una autovettura, mentre la donna invece, poco prima aveva fatto perdere le tracce dileguandosi in una stradina secondaria. Perquisito sul posto unitamente alla propria autovettura, il fermato veniva trovato in possesso sia della refurtiva appena asportata che di altri numerosi capi di abbigliamento di marche costose sottratti precedentemente in un altro esercizio commerciale del luogo.

Condotto presso gli uffici della caserma di via Mazzini veniva dichiarato in stato di arresto per furto aggravato in concorso e denunciato anche per aver violato gli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto dal 2018. Tutta la refurtiva, riconosciuta dai legittimi proprietari i quali nel frattempo avevano formalizzato specifica denuncia di furto, veniva agli stessi restituita.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Campobasso in attesa di essere tradotto presso il locale Palazzo di Giustizia per il giudizio direttissimo che si terrà domani, così come disposo dall’Autorità Giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori attività svolte dai Carabinieri della Sezione Operativa e finalizzate all’individuazione della complice dell’arrestato anche per verificare se gli stessi si siano resi responsabili di altri furti nel capoluogo molisano.