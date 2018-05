Sono oramai centinaia i visitatori della mostra fotografica di Lello Muzio: “Fuori scena, dietro le quinte del Teatro Savoia”, allestita presso le sale della in via Gorizia a Campobasso.

Dal 17 maggio, giorno di partenza dell’esposizione, ogni pomeriggio non è mancato il pubblico per quest’appuntamento con la fotografia d’autore nel quale la Fondazione ha fortemente creduto, puntando su una visione diversa e spiazzante del Teatro Savoia e degli spettacoli lì realizzati e messi in scena negli ultimi anni, come quella di Muzio, capace di ideare e approfondire insieme allo studio editoriale Raw Signs, un progetto d’indagine e raccolta di materiali utili anche ai fini documentaristici.

“La risposta del pubblico, della città e dei visitatori di questa mostra è andata di gran lunga oltre le aspettative mie e di chi mi ha aiutato nella realizzazione di questo progetto e nell’allestimento dell’esposizione.” ha detto con sincero stupore Lello Muzio, ma dall’entusiasmo e dalle richieste di portare in giro anche in altri luoghi questo lavoro, si direbbe che il gradimento del pubblico per lo sguardo in bianco e nero che il fotografo campobassano ha utilizzato per raccontare da dietro le quinte il mondo teatrale è ampiamente meritato.

“La cosa più bella per me adesso che vedo la gente uscire contenta dopo aver visitato la mostra – ha dichiarato Muzio – è l’essere riuscito a portare la mia testimonianza di un luogo magico e affascinante come quello del Teatro Savoia, sotto gli occhi di tutti, in un altro luogo, la Fondazione Molise Cultura, che ha aperto letteralmente le porte alla visione meno comune di ciò che sostiene la rappresentazione teatrale, promuovendo in un colpo solo, teatro e fotografia.”

Visto l’interesse e il successo riscontrato, la mostra che sarà visitabile fino al 2 giugno ogni pomeriggio dalle 17 alle 20, per il fine settimana, ovvero per venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno, sarà eccezionalmente aperta anche la mattina dalle 10.00 alle 13.00.