Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha partecipato al Tavolo di coordinamento sui flussi migratori non programmati che ha avuto luogo questa mattina presso la Prefettura di Campobasso.

Diverse le problematiche affrontate: governance del sistema riguardante le misure di accoglienza; nuovi progetti territoriali e applicazione della clausola di salvaguardia in tema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; procedure di affidamento dei servizi di accoglienza e verifiche su requisiti e convenzioni con gli enti locali; nuovo protocollo d’intesa per l’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, ospiti dei Centri di accoglienza straordinaria; protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune di Campobasso per la realizzazione di un progetto di integrazione a favore delle donne richiedenti la protezione internazionale ospitate nei Centri di accoglienza del capoluogo regionale e prosecuzione dei percorsi di integrazione a favore dei migranti ospitati nel territorio provinciale attraverso attività di pubblica utilità a favore della collettività ospitante; protocollo d’intesa per l’assistenza delle vittime di tratta di esseri umani.

«Temi importanti e delicati – afferma il presidente Toma – che richiedono il coinvolgimento delle istituzioni nei loro diversi livelli, la creazione di una rete di consultazione con tutte le parti coinvolte, l’assegnazione di un ruolo per nulla secondario ad enti e associazioni. Servono idee chiare, una seria e puntuale pianificazione, la realizzazione di progetti concreti. L’incontro di oggi va decisamente in questa direzione».