In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate che si terranno a Campobasso martedì 17 gennaio e visto il programma delle diverse iniziative itineranti approvato dalla Giunta comunale, il dirigente Comandante della P. M., Colonnello Dottor Luigi Greco, ha provveduto a emettere propria Ordinanza che prevede, proprio per martedì 17 gennaio 2023:

dalle ore 8.00 e fino a terminate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” nelle seguenti strade: spazio adiacente la Chiesa di Sant’Antonio Abate, Via Pisa;

dalle ore 8.00 e fino a terminate esigenze, l’istituzione del divieto di transito da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito” nelle seguenti strade: Via Pisa, con esclusione dei residenti in detta via;

dalle ore 16.00 e fino a terminate esigenze in relazione all’avanzamento della processione e fino a terminate esigenze, l’istituzione del divieto di transito da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito” sulle seguenti strade interessate al passaggio della processione: Via Pisa, Via Sant’Antonio Abate, rotatoria Scuola Notte, Via Quircio, Piazza Venezia, Via Monforte (da Piazza Venezia a Via Pisa);

dalle ore 15.00 e fino a terminate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” sul seguente tratto di strada: Piazza Pepe, spazio fronti stante la succursale della Banca Intesa San paolo.

I provvedimenti inclusi nell’Ordinanza possono essere suscettibili di variazioni e di modifiche all’estensione/localizzazione delle limitazioni alla circolazione, sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico, in particolare, relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.