di Redazione

Martedì 13 Febbraio 2024 dalle ore 16 alle, presso piazza Vittorio Emanuele di Campobasso, si terrà la Festa di Carnevale per i Beneficiari Sai (Sistema Accoglienza Integrata)”Karibu”, “INTEGRA(mon)DO “e “Sant’Elia a Pianisi”. Con il Patrocinio del Comune di Campobasso, ASSeL, Assistenza e Lavoro Cooperativa sociale per Azioni ETS, in collaborazione con Agenzia Agorà-Cooperativa sociale onlus, è, attualmente, ente gestore di tre Progetti SAI dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, del Comune di Campobasso, il SAI “Karibu” con circa 66 ospiti;” INTEGRA(mon)DO” con 16 ospiti e 12 ospiti del Comune di Sant’Elia a Pianisi. Da circa sei anni l’attività Sai (Sistema di Accoglienza Integrata) a Campobasso e nei comuni limitrofi, prosegue alacremente al fine di incentivare inclusione ed integrazione in un contesto finora sconosciuto. L’Obiettivo, infatti, alla base dei Sai è l’accoglienza, la tutela, e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di status, sussidiaria e protezione speciale. Tra nuclei familiari, ragazzi singoli e donne con bambini, l’attenzione dell’equipe multidisciplinare è costante. A tal proposito, la Coordinatrice dott.ssa Annarita Fagnano ha dichiarato:” la festa del Carnevale rappresenta da sempre una celebrazione tanto attesa dai bambini, che aspettano con trepidazione il momento in cui indossare la maschera del super eroe preferito o del personaggio tanto amato, dando così vita al proprio mondo interno attraverso la “personificazione” del proprio ideale, ecco perchè ASSeL, intende porre l’accento sui più piccoli offrendo loro un momento di spensieratezza”. L’ intrattenimento ludico sociale sarà curato, per l’evento, dalla Ludoteca Magicabula che renderà la giornata spensierata con la sfilata in costume, i giochi musicali, le marionette, la pignatta, la baby dance e le mascotte al fine di divertire grandi e piccini. Ovviamente, l’evento è aperto a tutti.