150 bambini, appartenenti alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci, sono stati i protagonisti dell’evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise

Dopo gli appuntamenti che si sono tenuti nelle scorse settimane a Castel Di Sangro, Gambatesa e Larino, il PalaUnimol di Campobasso ha ospitato un’altra delle tappe degli incontri/confronti riservati ai giovani calciatori. Centocinquanta bambini sono stati i protagonisti dell’evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc regionale, in collaborazione con le Delegazioni Provinciali ed il Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio LND del Molise. La manifestazione è stata riservata alla categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci”. A fare gli onori di casa c’erano il vice presidente della Figc/Lnd dott. Miguel Mastrangelo ed il Coordinatore Federale Regionale del SGS Molise dott. Gianfranco Piano che hanno espresso enorme soddisfazione per la grande partecipazione all’evento grazie alla presenza dei bambini appartenenti alle società Mirabello Calcio, I Sanniti, Chaminade, Pol.Acli Campobasso, Riccia Calcio e Olympia Agnonese.

L’occasione ha rappresentato un momento di confronto importante per i giovanissimi calciatori ed i loro tecnici: oltre che misurarsi in campo, dove non c’è stato alcun vincitore finale in linea con l’intento della manifestazione, i bambini hanno avuto un momento di particolare interazione grazie all’attività svolta dagli psicologi SGS Molise Carmen Delle Cave e Fabrizio Mascioli. I bambini sono stati impegnati in giochi di diverso genere attraverso l’uso del corpo e della gestualità, improvvisando schemi mirati ad incentivare la comunicazione e la relazione; giocando hanno provato a conoscere e riconoscere gli altri, hanno colto una nuova possibilità di stare insieme anche fuori dal campo. Preziosa il lavoro di tutto lo staff del Settore Giovanile e Scolastico, composto da tecnici e collaboratori, che in ogni evento mettono a disposizione la propria professionalità ed il loro entusiasmo per favorire la buona riuscita di ogni manifestazione. Le prossime tappe della manifestazione dedicata ai giovani calciatori, curate sul territorio regionale dal Delegato all’Attività Di Base SGS Molise Massimiliano Di Gregorio e dal Delegato Prov. Isernia Figc/Lnd Michele Castaldi, sono in programma il 23 dicembre a Miranda (Is) ed 29 dicembre a Termoli (Cb).