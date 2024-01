Prestazione sotto tono per i rossoblù che passano subito in vantaggio ma si fanno riprendere. Nel secondo tempo poche occasioni per portare a casa i tre punti.

Solo un pareggio interno per i rossoblù di Pergolizzi che si fanno fermare da un buon Atletico Ascoli. La Sambenedettese vince lo scontro diretto contro l’Avezzano e si riporta a tre punti mentre L’Aquila pareggia a Monterotondo.

Il Campobasso ha il merito di passare in vantaggio alla prima occasione: al 2’ Maldonado recupera e difende palla al limite, scocca un destro che si insacca alla destra del portiere. Gara subito in discesa? Macché, i marchigiani non si scompongono e giocano bene trovando il pareggio al 17’ con Ciabuschi, difesa schierata ma troppo passiva nell’occasione.

La reazione rossoblù si fa sentire: in pochi istanti prima Romero coglie un palo clamoroso da distanza ravvicinata svettando su tutti, poi Nonni si vede respingere l’incornata sulla linea. A metà primo tempo la pressione locale è continua ma non porta il nuovo vantaggio in dote.

Nella ripresa al di là di un gol divorato da Romero poco o nulla da segnalare. I Lupi non riescono a incidere in area avversaria. A tre dal termine Romero ancora avrebbe la palla buona ma davanti al portiere si incarta.

CAMPOBASSO 1

ATLETICO ASCOLI 1

CAMPOBASSO: Esposito; Bonacchi, Di Filippo (69’ Coquin), Nonni; Pacillo, Grandis (58’ Abonckelet), Maldonado, Lombari (69’ Pontillo), Lambiase (58’ Chrysovergis); Di Nardo (69’ Persichini), Romero.

ALL.: Rosario Pergolizzi

ATLETICO ASCOLI: Pompei; Camilloni, Feltrin, Severini, Valentino (65’ Gurini); Traini, Mazzarani, Olivieri, Vechiarello; Minicucci (75’ Cesario), Ciabuschi (72’ Pedrini).

ALL.: Simone Seccardini

ARBITRO: Toro di Catania.

Assistenti: Monaco di Sala Consilina e Ciannarella di Napoli.

MARCATORI: 2’ Maldonado (C), 17’ Ciabuschi (A)

Note: espulso al 94’ Nonni per doppia ammonizione. Ammoniti Grandis, Pacillo, Nonni (C), Camilloni (A). Presenti circa 2.600 spettatori.

redazione