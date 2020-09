La Polizia di Stato di Campobasso, nella serata di ieri, ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 21 anni, resosi responsabile del reato di evasione per essersi arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione ove era stato sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso mese di luglio.

Il giovane, con vari precedenti penali per reati contro il patrimonio e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, era uscito di casa per incontrare una ragazza nei pressi della stazione ferroviaria del Capoluogo.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra Volanti hanno subito notato l’uomo mentre, con atteggiamento sospetto, si allontanava dal parcheggio della stazione.

Condotto in Questura per le formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.