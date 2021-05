Questa mattina, i rappresentati del Comitato Croce Rossa di Campobasso, guidati dalla presidente del Comitato di Campobasso, Maria Rosaria Sasanelli, da Giovanni Tosto, vice commissario rappresentante giovani della Croce Rossa Molise e Denise De Rosa, consigliera Giovani del comitato di Campobasso, hanno consegnato al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, la bandiera della Croce Rossa, che verrà così esposta dall’Amministrazione comunale per tutta la settimana, fino al 9 maggio, sul balcone di Palazzo San Giorgio.

L’8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Campobasso, così come altri comuni d’Italia, raccogliendo l’invito dell’ANCI nazionale e della stessa Croce Rossa, ha aderito all’iniziativa che pone al centro dell’attenzione il legame proficuo che sempre più spesso si crea, a favore dei più deboli e vulnerabili, tra amministrazioni comunali ed enti del terzo settore.

“Al di là di ogni atto simbolico, – ha dichiarato il sindaco Gravina accogliendo la delegazione del Comitato di Campobasso della Croce Rossa – il festeggiare in modo congiunto ed esteso questo genere di collaborazioni che nascono sempre a favore del bene comune e che realizzano una forma diretta e partecipativa di attenzione ai bisogni reali ed improcrastinabili dei cittadini più vulnerabili, è un doveroso riconoscimento che la nostra amministrazione, come altre in Italia, ha sentito di trasmettere a nome di tutti i cittadini campobassani, ad ogni singolo operatore che presta la propria opera per il bene degli altri.”