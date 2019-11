Esplosione nel cuore della notte a Campobasso in pieno centro storico, danneggiata la vetrina di un negozio d’abbigliamento. Il boato ha messo in allarme i residenti della zona, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Sull’accaduto indagano Squadra Mobile e Squadra Volante che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Tutte le piste sono aperte e non è da escludere la matrice dolosa come atto intimidatorio.