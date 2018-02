“ENCOMIO SOLENNE” al Responsabile della Sicurezza della Polizia Municipale del Comune di Campobasso, Lgt. Enzo Cirelli, da parte di PISSTA (Pronto Intervento, Sicurezza Stradale, Tutela Ambientale) per la professionalità, gli alti valori morali e le capacità palesate dall’uomo e dal Pubblico Ufficiale posto al servizio dello Stato e della cittadinanza.

UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE PER LE FORZE DELL’ORDINE, PRESENTI QUOTIDIANAMENTE SULLE NOSTRE STRADE e che collaborano in perfetta sinergia con PISSTA la società che si occupa Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti. Interventi eseguiti in situazione di emergenza senza costi per l’Ente proprietario della strada e per il cittadino. PISSTA, presente su tutto il territorio nazionale con circa 100 strutture operative, rappresenta uno strumento operativo delle Pubbliche

Amministrazioni A COSTO ZERO. Per l’immediato e professionale ripristino della sicurezza stradale e delle matrici ambientali… Non tutti sanno che un indicente stradale, costituisce un importante fonte di produzione di rifiuti, evidenti (lamierati, frammenti di vetro, strutture plastiche, tessuti, gomme) ed evanescenti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti), i quali nella maggior parte dei casi hanno una diversa ma comunque allarmante sorte.

I primi vengono semplicemente spostati negli spazi adiacenti il luogo del sinistro i secondi, invece, rimangono sul fondo stradale in attesa di una dispersione solo apparentemente favorita dal transito dei veicoli e dalle precipitazioni atmosferiche. In taluni casi poi, per favorire lo smaltimento dei rifiuti liquidi, viene utilizzato materiale assorbente non biodegradabile che si sostanzia a sua volta in rifiuto da recuperare e smaltire.

Ogni cittadino, nel suo piccolo, può attivarci in caso di emergenza ed in maniera tempestiva per una richiesta di intervento al numero verde gratuito 800.034.034 così da garantire un elevato e professionale livello di qualità del servizio.