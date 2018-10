Presentate le liste per la nuova composizione della Provincia di Campobasso. Si vota mercoledì 31 ottobre 2018. Il centro-sinistra si presenta unito, mentre il centro-destra sarà in campo con due liste. I 5 Stelle e la Lega non hanno presentato liste. Esclusa l’elezione del Presidente che ha una durata di due anni.

Liste di centro-destra

‘INSIEME IN PROVINCIA’

Alessandro Amoroso (sindaco di Petrella Tifernindura)

Marialaura Cancellario (consigliera comunale di Campobasso e consigliera provinciale uscente)

Orazio Civetta (sindaco di Ripabottoni)

Simona Contucci (consigliera comunale di Montenero di Bisaccia)

Angelo Del Gesso (consigliere comunale di Palata)

Michele Marone (consigliere comunale di Termoli)

Vincenzo Mucci (vice-sindaco di Oratino)

Alessandro Pascale (consigliere comunale di Campobasso)

Mariacristina Spina (consigliera comunale di Bojano)

Patrizia Testa (consigliera comunale di Cercepiccola)

‘PROVINCIA AMICA’

Sara Boccamazzo (consigliera comunale di Tufara)

Paolo Di Zanna (consigliere comunale di Trivento)

Matteo Gissi (consigliere comunale di Montecilfone)

Antonio Lombardi (sindaco di Torella del Sannio)

Enrico Perretta (consigliere comunale di Campobasso)

Simona Valente (sindaco di Campochiaro)

Graziella Vizzarri (consigliera comunale di Larino)

Dorothy Albanese (consigliere comunale di Campochiaro)

Tony Battista (consigliere comunale di Vinchiaturo)

Lista per il centro-sinistra

‘CIVES PROVINCIA DEMOCRATICA’

Giovanna Viola (consigliera comunale di Campobasso)

Giuseppe D’Elia (consigliere comunale di Campobasso e consigliere provinciale uscente)

Antonio Giuditta (consigliere comunale di Termoli e vice-presidente della Provincia uscente)

Vincenzo Sabella (consigliere comunale di Termoli)

Gigino D’Angelo (vice-sindaco di Montefalcone nel Sannio)

Federica De Renzis (assessore comunale di Ferrazzano)

Giuseppe Aristotile (assessore comunale di Guglionesi)

Giulio Pontico (consigliere comunale di Larino, vice-presidente del Consiglio comunale)

Giulia Intrevado (consigliera comunale di Ururi)

Erika Camposarcone (consigliera comunale di Castropignano)