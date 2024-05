I gol nella ripresa: Colarelli porta in vantaggio i giallorossi, l’1-1 porta la firma di Di Nardo su calcio di rigore. Al triplice fischio finale dell’arbitro esplode la festa rossoblu. Ingresso allo stadio vietato, come noto, ai residenti di Termoli

Una festa tutta molisana, condita dalla serie C del Campobasso e dalla salvezza del Termoli. Termina 1-1, pari e patta, ed è giusto così. Uno spettacolo lo stadio Molinari: quasi 8mila spettatori e una coreografia da brividi.

Al 4’ il primo a provarci è Di Nardo che con un diagonale a filo d’erba che impegna a terra Lombardo. Secondo tentativo timbrato da Gonzalez nell’insolita posizione di attaccante giunto, mancino bloccato dal portiere. I minuti scorrono via senza grossi sussulti, i ventidue sembrano giustamente appagati e creano pericoli solo a sprazzi.

Gli adriatici si fanno ficcanti con Scoppa su calcio d’angolo e Corcione dal limite, Esposito fa buona guardia. Ma l’occasionissima capita a Di Nardo: alla mezz’ora a tu per tu col portiere gli spara addosso il pallone, poi il rimpallo non lo premia. Al 38’ dà l’illusione del gol la bordata di Maldonado.

Nella ripresa subito un’occasione per Grandis del Campobasso ma la risposta termolese porta al vantaggio: al 56’ insacca Colarelli. La risposta casalinga è affidata al colpo di testa di Di Nardo di poco fuori. Il pareggio arriva poco dopo: Di Nardo non sbaglia dagli undici metri.

CAMPOBASSO 1

TERMOLI 1

CAMPOBASSO: Esposito; Di Filippo, Gonzalez (60’ Romero), Bonacchi; Pacillo (60’ Pontillo), Abonckelet (71’ Sdaigui), Maldonado, Grandis (53’ De Cerchio), Parisi; Lombari, Di Nardo (71’ Rasi).

ALL.: Rosario Pergolizzi

TERMOLI: Lombardo, Hutsol, Sicignano, Scoppa (84’ Longo), Caiazza (84’ Allegretti), Colarelli (61’ Rinelli), Corcione (74’ Thiaw), Garzia, Gabrielli (74’ Hernandez), Barchi, Burzio.

ALL.: Massimo Carnevale

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

Assistenti: Petralin di Vicenza e Ottobretti di Foligno.

MARCATORI: 56’ Colarelli (T), 67’ Di Nardo (rig.) (C).

Note: presenti 7.500 spettatori.

