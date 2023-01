Venerdì 13 gennaio, nell’Aula Magna del Liceo “Romita” di Campobasso, si è svolta la selezione regionale della Coppa Junior Kangourou della Matematica 2023, riservata alle classi del biennio e promossa dall’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Milano. Alla competizione hanno partecipato con grande entusiasmo 2 squadre del Liceo D’Ovidio di Larino, che si sono sfidate con gli altri istituti della regione in una prova basata sulla risoluzione di 15 quesiti di logica matematica in 90 minuti. Grazie al brillante risultato conseguito con la loro performance, le due squadre del Liceo D’Ovidio hanno conquistato il diritto di partecipare alle finali nazionali che si terranno a Cervia il prossimo 3-4 maggio 2023. Al prof. Pucciarelli che li ha “allenati” e agli studenti Biscotti, Dato, Malaspina, Battista, Biondi, Chimisso, Colombo, Franco, Salvatore, Scardera , Forli, Parcesepe, Pastò e Vaccaro, le più sentite congratulazioni di tutti i docenti del Liceo e della Dirigente Scolastica, dott.ssa Emilia Sacco, che sottolinea come “La partecipazione ad una gara nazionale costituisca un contributo efficace per infondere coraggio negli studenti, facilitare il recupero dell’interesse e dell’attenzione, facendoli appassionare alla Matematica, motivandoli allo studio, recuperando eventuali fragilità, nonché selezionando le intelligenze più vivaci sollecitandole a mettersi alla prova e a dare il meglio di sé”.