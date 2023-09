Sembrerebbe una notizia al limite tra horror e fantascientifico quella che arriva da Campobasso.

Prima Termoli ed ora il Capoluogo di regione, il protagonista è sempre lui, il topo.

E bene si, perché è di sabato scorso la triste vicenda di una signora residente nelle palazzine Iacp di Via Romagna che è stata morsa da un roditore.

La 70enne campobassana in seguito all’aggressione si è immediatamente recata in Guardia Medica e poi all’ospedale Cardarelli per le cure del caso. Dopo la medicazione si è proceduto con la terapia antibiotica come profilassi per scongiurare eventuali infezioni ricordando che i topi sono portatori di una moltitudine di malattie.

Ora la donna sta valutando se ricorrere alle vie legali contro l’istituto autonomo case popolare oltre che chiedere un intervento di derattizzazione.

s.n.