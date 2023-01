Tutto pronto all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso per l’Open Day. L’appuntamento è in programma per domenica 15 gennaio 2023 (ore 10:00- 13:00 e ore 15:00-19:00) sia nella sede di via Veneto, che ospita l’Istituto Tecnico Economico e l’Istituto Tecnico Ambiente e Territorio, sia in viale Manzoni, sede dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura.

Porte aperte, quindi, agli studenti della scuola secondaria di primo grado per presentare l’offerta formativa relativa ai diversi indirizzi scolastici.

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso si ramifica, infatti, in tre indirizzi, tre ‘varianti’ di una scuola che opera quotidianamente per il raggiungimento della finalità educativa che persegue: la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi.

Una scuola aperta alle dimensioni europee, all’inclusività e alla diversità, una scuola che ha saputo coniugare i metodi e gli strumenti tradizionali con metodologie innovative, nuovi linguaggi e nuovi media.

Funzionale all’apprendimento e alla crescita degli studenti è anche la rimodulazione del ‘tempo scuola’, attraverso la presentazione della cosiddetta ‘Settimana Corta’, che sarà presentata a genitori e futuri allievi proprio nel corso dell’Open Day di domenica prossima.

I docenti mostreranno, inoltre, le novità degli indirizzi di studio, illustreranno i tratti caratteristici delle discipline di indirizzo e proporranno un tour degli istituti.

Anche quest’anno non mancheranno i laboratori didattici “attivi” e “interattivi”.