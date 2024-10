di Redazione

Torna anche quest’anno la giornata del camminare, il tradizionale appuntamento autunnale promosso in tutta Italia dalla FederTrek Escursionismo e Ambiente con centinaia di iniziative mirate alla riscoperta dei luoghi storici, artistici e naturalistici del nostro paese. La giornata del camminare pone tra i suoi principali obiettivi la riscoperta della pratica del camminare e l’adozione di stili di vita e di mobilità più salutari e sostenibili. “Il Comune di Campobasso – dice l’Assessore Simone Cretella – aderisce alla giornata promuovendo due iniziative in programma per la giornata di domenica 13 ottobre, una di carattere prettamente naturalistica, l’altra storico culturale. La prima, organizzata dall’Associazione Guardie Ambientali, sarà “il Foliage alla casa del guardiano”, un trekking lungo i sentieri di Montevairano, per godere del fascino dei colori dell’autunno, un percorso di circa 10 km per 4 ore di cammino immersi nella magica atmosfera del bosco. Appuntamento alle ore 9.30 presso l’ingresso dell’area attrezzata di Bosco Faiete. Il secondo evento sarà invece un trekking urbano alla scoperta della collina del centro storico di Campobasso “Monte Sant’Antonio – natura, arte, storia alla scoperta dei Monti tra curiosità e vicende del passato e del presente”, una visita guidata di circa tre ore, con partenza alle 9.30 da piazza Prefettura (Cattedrale), passando per la via Matris, le chiese e gli angoli più caratteristici del borgo. Le iniziative sono entrambe gratuite e aperte a tutti, consigliate calzature comode, abbigliamento adatto al clima e borraccia al seguito. Buon cammino!

